Romano: “Gosens, Newcastle c’era: stregato dal progetto Inter e da un fattore”

Tutta la verità sul colpo Robin Gosens per l'Inter nel mercato invernale

Tutta la verità sul colpo Robin Gosens. A The Here We Go Podcast (ITA), l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano è tornato così sull’arrivo dell’esterno dall’Atalanta: “L’Inter è molto contenta di Robin Gosens. Il Newcastle stava facendo più che sul serio, gli avrebbe pagato 3 volte tanto l’ingaggio dell’Atalanta. È stata una concorrente molto forte, ma il giocatore è stato attratto dal progetto Inter, soprattutto dalla possibilità di vincere subito, è stato un fattore chiave”, si legge.