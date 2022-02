Inter, Gosens da oggi parzialmente in gruppo: ha nel mirino questa partita

È sempre più vicino l'esordio di Robin Gosens, grande acquisto del mercato invernale di casa Inter: le ultimissime

È sempre più vicino l'esordio di Robin Gosens, grande acquisto del mercato invernale di casa Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno tedesco, arrivato con una lesione muscolare dall'Atalanta (ricaduta), da oggi sarà parzialmente in gruppo e nel mirino ha la gara col Genoa, in programma venerdì 25 febbraio alle 21. Punta a tornare tra i convocati per quell'appuntamento.