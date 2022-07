GdS – Inter, Gosens atteso domani in gruppo. Poi test chiave e tour de force

Robin Gosens è pronto a tornare in gruppo. I compagni di squadra lo aspettano, Inzaghi anche: il rientro è imminente. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport verso i prossimi impegni dell'Inter: "Gosens è atteso al rientro in gruppo domani, sabato a Cesena contro il Lione il test per lui sarà molto importante. Il tedesco ha il compito più difficile dell’intera rosa, non far rimpiangere quello che per rendimento è stato il miglior giocatore dell’Inter della scorsa stagione. E deve farlo in fretta: da settembre 2021 non ha più giocato una gara da titolare, ora il calendario piazzerà davanti anche a lui un tour de force notevole", si legge.