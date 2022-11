Gosens: “Inter, ci vediamo presto”. CorSport: “Segnale sulla sua volontà di…”

"«See you soon Inter», ovvero: «Ci vediamo presto Inter». Questo il messaggio lasciato su Instagram da Gosens. Proprio ieri sono cominciate le vacanze per i nerazzurri non convocati. L’appuntamento per la ripresa è fissato per il 2 dicembre. E l’arrivederci del tedesco non è da escludere che sia riferito proprio a quel giorno. D’altra parte, però, potrebbe anche essere un segnale sulla sua volontà per la seconda parte della stagione: vale a dire non chiedere la cessione per cercare una squadra che gli dia più spazio, ma insistere e giocarsi le sue carte in nerazzurro".