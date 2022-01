Il Giornale – Ecco perché Gosens ha rifiutato l’offerta del Newcastle. “Come Vlahovic”

Gosens all'Inter è un affare che si è concretizzato nel giro di pochi giorni: il tedesco ha rifiutato la proposta allettante del Newcastle

"C’è chi dice di no. Anche perché non sempre i soldi fanno la felicità e possono comprare tutto. È il caso del ricchissimo Newcastle del fondo arabo PIF che, finora, ha collezionato una serie incredibile di pali e due di picche sul mercato. Tra i no roboanti quelli incassati da Dusan Vlahovic e Robin Gosens, che ai Magpies hanno preferito rispettivamente Juventus e Inter. Anche a costo di guadagnare di meno. Il motivo è semplice: i campioni vogliono vincere e lottare per i massimi traguardi, temendo in caso contrario di vedere il proprio valore svalutarsi. Scenari che oggi il Newcastle non può garantire a causa del terz’ultimo posto in classifica in Premier League. Anzi il rischio della possibile retrocessione spaventa i giocatori di prima fascia. Si spiegano così i rifiuti di Jesse Lingard (Manchester United), Coutinho (ha preferito andare all’Aston Villa), Andrea Belotti (Torino) e Dele Alli (Tottenham), tanto per fare dei nomi".