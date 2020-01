Gosens: “L’Atalanta ha dominato nel secondo tempo. Distanza con l’Inter? Poca”

L’autore del gol del pari contro l’Inter per l’Atalanta è stato Gosens. E alla fine della partita contro i nerazzurri, il difensore ha parlato a Dazn:

-Rammarico?

Manca alla fine il risultato, siamo delusi perché nel secondo tempo abbiamo dominato e per quello è peccato non aver fatto i punti.

-La distanza tra voi e l’Inter?

Poca distanza con l’Inter soprattutto nel secondo tempo, avevamo messo tutti apposti. nel secondo tempo siamo usciti come leoni, meritavamo di più.

-Nessun in gol come te tra i difensori in europa

Fa piacere, ma mi fa pensare che devo lavorare di più. Ci sono ancora tante partite e voglio fare ancora meglio, sono felice per il momento ma niente di più.

-Cosa c’è dietro questo?

Tanto lavoro alla fine. Sono cresciuto e sono felice se sto andando così bene.

(Fonte: Dazn)