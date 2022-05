GdS – Inter, Gosens e una gestione diversa dalle aspettative: “C’è un mistero irrisolto”

Neanche un minuto in campo. Ieri a sorpresa Gosens ha assistito dalla panchina alla vittoria in rimonta dell’Inter contro l’Empoli per 4-2

Neanche un minuto in campo. Ieri Robin Gosens ha assistito dalla panchina alla vittoria in rimonta dell’Inter contro l’Empoli per 4-2. A sorpresa, Simone Inzaghi non lo ha schierato in campo neanche nella ripresa nonostante mercoledì sia in programma la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport parla di “mistero irrisolto” oggi in un approfondimento dedicato proprio al tedesco.

“Cosa ci si aspettava dalla gestione del calciatore? La prima fase ha seguito le previsioni, con lo staff che ha dettato prudenza nella fase di recupero e Inzaghi che ha seguito la linea dopo averlo fatto esordire: scampoli di partita qua e là per riabituarsi fisicamente e mentalmente all'agonismo della partita. A medio termine ci si attendeva invece un impiego più consistente, in parte per far rifiatare Perisic e in parte per permettere al tedesco di arrivare al rush finale al massimo della forma. Invece niente: il croato è sempre rimasto lì ben saldo tra i titolari e il suo nuovo collega ha occupato gli spazi concessi dall'allenatore. Inzaghi ribadisce di volta in volta, diplomaticamente, che si ritiene fortunato di avere questa scelta di qualità e assicura di valutare in corsa gli innesti, ma 144 minuti in 70 giorni sono obiettivamente una miseria. Probabilmente Gosens non è ancora in condizione, sicuramente Perisic è in forma strepitosa: ma il risultato è che il tedesco fisso in panchina è un mistero irrisolto. A maggior ragione visto che è stato preso per essere il titolare della fascia sinistra dal prossimo anno, scelto tra i migliori della Serie A e del mondo”, si legge.