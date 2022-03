Inter, tutto è cambiato: a Inzaghi serve subito il vero Gosens. “E’ ora una necessità”

In una situazione normale avrebbe potuto gestire il suo rientro con più calma, dosando minuti e forze. In un periodo così, però, tutto cambia

In una situazione 'normale' avrebbe potuto gestire il suo rientro con più calma, dosando minuti e forze. In un periodo così complicato, però, tutto cambia, e Inzaghi ha un bisogno matto di averlo quanto prima a piena disposizione. Robin Gosens, nuovo acquisto dell'Inter , è diventato improvvisamente una necessità per l'allenatore nerazzurro:

"Nella vecchia Inter, quella senza mezza crepa, il tedesco (Gosens, ndr) avrebbe potuto gestire il suo inserimento con calma. In questa emergenza, invece, tutto è cambiato: a Inzaghi serve quanto prima il vero Gosens. Non è una gradita alternativa in più: in una squadra che non sa più chi è neanche davanti allo specchio, è una necessità".