Social / Inter, Gosens è pronto: “Dopo più di 4 mesi la prima convocazione!”

L'esterno tedesco, arrivato a gennaio, scalpita: domani contro il Milan l'esordio con la maglia nerazzurra?

L'ora di Robin Gosens sembra essere finalmente arrivata: l'esterno tedesco, arrivato all'Inter a gennaio, è stato convocato da Simone Inzaghi per la sfida di domani contro il Milan, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. L'ex Atalanta, dopo una lunga assenza, è pronto per tornare in campo, e sui social non nasconde la sua gioia: "Finalmente la prima convocazione dopo più di 4 mesi!!".