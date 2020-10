L’esterno dell’Atalanta Gosens ha parlato di ritorno dalla Nazionale a Sky Sport del suo futuro, ma anche della lotta scudetto nel campionato italiano:

“Quest’anno è l’Inter, hanno la rosa più forte e più completa. Mercato? Fa piacere quando si hanno tante richieste, ma ho detto che andrà via solo per un progetto importante che può essere uno step in avanti per me”.