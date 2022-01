Gosens ha appena lasciato la sede dell’Inter: il giocatore diretto ad Appiano

Dopo aver firmato il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026, il giocatore è diretto ad Appiano

In casa Inter è il giorno di Robin Gosens. L'esterno tedesco in mattinata ha svolto le visite mediche prima di recarsi nella sede nerazzurra. Lì il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2026. Gosens ha appena lasciato la sede per recarsi ad Appiano Gentile dove avrà modo di vedere la struttura e i campi di allenamento.