Gosens: “Perisic sta facendo alla grande, uno stimolo per me. Arrivare all’Inter…”

Il tedesco ha parlato della vittoria contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia anche ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano

«Siamo contenti di essere arrivati in finale, secondo me anche meritando oggi. Sul campionato siamo tutti lì e vogliamo vincere tutte. Speriamo che ci dia una carica in più la vittoria di questa sera». Robin Gosens, a Skysport, ha parlato della vittoria contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Questo è quanto ha anche aggiunto il tedesco che è entrato in campo nel secondo tempo e ha segnato il gol del tre a zero.

-Quanto ti mancava una giocata come quella di stasera dopo l'infortunio, che peso ha con la maglia dell'Inter?

Ha un valore altissimo, ho lavorato duro per tornare ed è stato un periodo brutto con la ricaduta. Non ho giocato da cinque mesi come titolare anche perché Ivan (Perisic.ndr) sta facendo un campionato incredibile. Però sto laorando e sto facendo di tutto per prendere minuti e sono contento di questo primo gol, in un momento e in una gara importante.

-Ma la concorrenza uno come te lo stimola sempre?

Per me è una sfida arrivare in uno dei club più importanti al mondo e avere un concorrente in quel ruolo che sta facendo alla grande. Uno stimolo in più. Voglio giocare tante partite e anche Ivan, credo sia uno stimolo per entrambi. Così deve essere.

-Dai festeggiamenti hai capito che c'è ancora da giocare per obiettivi importanti, la finale e lo scudetto?

Sicuramente abbiamo festeggiato ed è giusto godersi stasera. Speriamo di avere una carica in più per vincere lo scudetto.

-Gosens è la migliore riserva del campionato e spero tu non ti offenda. Sei andato via da Bergamo, percepivi che l'Atalanta andasse incontro a questa parabola?

Sicuramente l'Atalanta sta vivendo un momento difficile. Hanno avuto tanti infortuni quest'anno, non era facile questa stagione. Ho scelto un'avventura nuova, per sfidare me stesso. Perché penso che per una crescita personale sia importante volere sempre di più e per questo ho scelto una nuova avventura. Auguro il meglio all'Atalanta perché grazie a loro ho potuto giocare in Serie A e sono riuscito ad avere l'opportunità di crescere come uomo e come giocatore. Per quello posso augurargli solo il meglio. Ma adesso sono concentrato con l'Inter e voglio vincere tutto con questa squadra.

-Slancio offensivo e entusiasmo col sorriso: sorridi anche perché sai che a Perisic non rinnovano il contratto visto che hanno preso te?

Non so che succede con lui. So che sta facendo alla grande. Siamo concorrenti in quel ruolo ma anche amici ed è uno stimolo per entrambi di dare il massimo. Se rinnova sono contento perché merita il rinnovo. Ma questo non vuol dire che io non abbia intenzione di giocare e diventare un giocatore importante per l'Inter.

(Fonte: SS24)