Robin Gosens si è sposato: cerimonia intima nel paese dei genitori, luna di miele in…

Il giocatore nerazzurro è in partenza per la luna di miele

Robin Gosens e Rabea Böhlke si sono sposati nella giornata di sabato. La coppia si conosce dai tempi della scuola. Le nozze si sono svolte nel comune tedesco di Elten, del quale il calciatore è originario. Robin e Rabea hanno festeggiato con una cerimonia molto intima, che si è svolta nel giardino della casa dei genitori di Gosens. Robin, Rabea e il figlio Levi sono pronti per la luna di miele. Come riportato da RP, lunedì partiranno alla volta della Sardegna per godersi questo momento felice e le meritate vacanze.