Gosens, l’Union Berlino rompe gli indugi: ma manca accordo con l’Inter. Il giocatore…

"A Berlino Gosens avrebbe garantita una maglia da titolare, mentre nelle rotazioni di Simone Inzaghi è l’alternativa a Federico Dimarco. Lui e Brozovic sono i giocatori con più mercato e l’Inter attende che l’Union Berlino presenti un’offerta anche al club. I nerazzurri valutano 15 milioni il cartellino ma è convinzione che la controparte non voglia arrivare a tanto. Anche sulla formula non ci sarebbe accordo, visto che l’Union vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Detto questo, come per Brozovic con l’Al-Nassr, il dato importante è la volontà del giocatore di trasferirsi alla squadra in questione, questa è la prima pietra per trovare un accordo tra le parti".