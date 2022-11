SM – Gosens via? Inter su Truffert: piace tantissimo a Simone Inzaghi

L'esterno francese del Rennes costa 15 milioni ma l'Inter vorrebbe un prestito con diritto da far scattare in estate

E' la fascia sinistra il reparto in casa Inter che più di tutti potrebbe subire un importante cambiamento nella prossima sessione di mercato. Spiega infatti SportMediaset: "Gosens può partire in prestito: ha un mercato fluido in Bundesliga con Schalke 04 e Bayer Leverkusen. Dovesse partire, l'Inter pensa a Truffert: piace tantissimo a Simone Inzaghi e il club sta valutando se far partire la trattativa col Rennes. Costa 15 milioni ma l'Inter vorrebbe un prestito con diritto da far scattare in estate"