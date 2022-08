Gotti: “Forbice ampia tra le prime 7-8 squadre e le altre. Contro l’Inter…”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di questa sera contro l'Inter: "Sala regista? La costruzione della squadra mi ha fatto pensare a questa soluzione. Bourabia mi era piaciuto, avevamo l'esigenza di fare un filtro sulle linee di passaggio che l'Inter cerca sugli attaccanti. Hanno caratteristiche analoghe, e ho optato per questa soluzione. L'impressione è che le prime 7-8 squadre si sono tutte migliorate, alcune di molto. Si apre un divario tra queste squadre e le altre. Non so se sia sparita la "terra di mezzo", sarà il campionato a dirlo, ma sicuramente c'è una forbice ampia, è abbastanza palese. Contro l'Inter cerchi di far tesoro di tutto quanto successo, dico che anche nel primo tempo, mentre eravamo in parità nei primi 35 minuti, non ero contento di alcune cose. Potevamo fare meglio, avere più personalità, poi sullo 0-0 magari i ragazzi hanno inconsapevolmente fatto un passo indietro. Il secondo tempo è stato diverso, ed è nella direzione che vorrei nell'ottica delle 38 partite. Nel quarto d'ora precedente al doppio cambio la squadra non stava facendo male, si avvertiva questa voglia di giocare in maniera diversa: sono cambiati gli interpreti, ma sulla stessa direzione".