Udinese, Gotti: “Il primo gol è stato pesante a livello mentale. Poi l’Inter aveva…”

Ai microfoni di Udinese tv, Luca Gotti, allenatore dei friulani, ha analizzato così quanto accaduto a San Siro contro l'Inter

"La prima volta che sono entrati in area hanno fatto gol e già questo ha complicato le cose a livello mentale, poi per il resto del primo tempo non sono più rientrati in area di rigore ma torniamo negli spogliatoi con un risultato di 2-0. Poi c'è stato anche il rigore che non ci facciamo mancare mai, contro una squadra comunque fortissima che aveva in campo anche uomini in cerca di riscatto che hanno dato qualcosa in più".