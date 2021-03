Il Milan pareggia al 97′, Gotti: “Abbiamo preso gol dopo l’ultimo minuto di recupero”

La rabbia dell'allenatore dell'Udinese dopo aver incassato il gol del pareggio a tempo scaduto contro il Milan

"So che qualsiasi parola non mi porterà punti ma l'anno scorso siamo usciti perdendo la partita nell'ultimo minuto di recupero, questa volta abbiamo fatto peggio: abbiamo preso gol anche dopo l'ultimo minuto di recupero. Sono fiero che non veniamo a San Siro in gita, portiamo a casa un punto ma avremmo potuto portarne tre pesantissimi a casa. Ci sono momenti diversi della partita, nella prima mezz'ora non sono stato contento, eravamo imprecisi nel consolidare il possesso. C'era la possibilità di fare più male a loro, sappiamo come il Milan affronta le partite e come avremo potuto cambiare in corsa. Le cose si sono complicate quando Pereyra è uscito, c'erano spazi per gestire la palla. L'azione finale, poi, vabbè. Sono amareggiato per questo finale di partita, forse dopo una notte insonne mi passerà".