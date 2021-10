Gotti: “Troppo frettolosi nel primo tempo. Se avessimo segnato nel finale…”

Le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero: "Potevamo gestire meglio, siamo stati troppo frettolosi"

L'Inter batte 2-0 l'Udinese grazie a una doppietta di Correa e consolida il terzo posto in classifica. Luca Gotti, tecnico dei friulani, ha commentato così la gara in conferenza stampa.

"Sappiamo che un gol, oltre a far cambiare la partita, fa cambiare anche l'immagine di chi guarda. C'è stata questa azione dove il velo di Perisic fa andare Correa in uno contro uno, non siamo stati bravi ad intercettarlo, e i giocatori dell'Inter sono stati bravi a capitalizzare".

Terza partita in una settimana per Beto. Stanchezza?

"Può essere che non abbia avuto la stessa energia, la stessa forza fisica. Ha lottato, conteso e vinto duelli contro giocatori particolarmente bravi nel corpo a corpo. Lo si è visto anch in azioni isolate".

"Penso che non pesino nella testa dei calciatori, ma più nelll'ambiente. Se pensiamo ai 2 rigori contro la Fiorentina e a quello contro il Verona ci sarebbero da re anche altre analisi. Penso che avremmo meritato qualche punto in più, la realtà non è così, ma 11 in 11 partite avendo affrontato Juve, Roma, Napoli, Atalanta e Inter non è male. Cercheremo di capitalizzare quanto più possibile".