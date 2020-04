CDS – Il Governo lascia il calcio in quarantena fino al 3 maggio: slitta il riavvio del campionato

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 11 aprile 2020 lancia in copertina Giuseppe Conte: “A gamba testa. Il Governo lascia il calcio in quarantena fino al 3 maggio“, commenta il quotidiano romano che poi aggiunge: “Riaprono fabbriche, librerie, ottici, fotografi, studi professionali ma gli allenamenti restano vietati e il riavvio del campionato slitta. Spadafora: ‘La salute prima di tutto’. Gravina: ‘Non ci fermeremo”. In taglio alto, invece, si parla di Cristiano Ronaldo: “In Portogallo è un affare di stato. Polemica sugli allenamenti a Madeira e sulla sorella volata in Brasile. Il governo locale: ‘Non gode di privilegi”.