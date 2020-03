Dal Giornale certi: “Governo scombina i piani Uefa: Inter-Getafe non si giocherà”

Si attendono direttive precise anche dalla Uefa sui prossimi impegni di Champions ed Europa League. Il Giornale di oggi ha idee abbastanza chiare: “L’annuncio del Governo scombina i piani dell’Uefa, visto che Inter-Getafe di giovedì prossimo non si potrà giocare. Esattamente come deciso poche ore prima dalla Svizzera che aveva annullato la sfida di Europa League del 19marzo tra Basilea ed Eintracht Francoforte su decisione del dipartimento di giustizia e sicurezza elvetico. L’Uefa dovrà ora uscire allo scoperto e adottare un provvedimento collettivo. Anche le due partite della Nazionale azzurra previste in Inghilterra e Germania sono già sotto osservazione. C’è bisogno di una regia europea della crisi”.