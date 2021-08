Grafite: “Fare coppia con Dzeko è uno spasso. Con Lautaro un errore da evitare”

Le parole dell'ex compagno di reparto del bosniaco ai tempi della favola del Wolfsburg

«La trovo straordinaria e affascinante a 35 anni, sono sicuro che saprà coglierla e saprà restituire tutta la fiducia che l’Inter ha avuto nei suoi confronti. Non è da tutti continuare a mettersi in gioco: sarà decisivo il modo in cui si integrerà in una realtà nuova, poi starà a lui gestire il suo corpo, sapere quando accelerare e quando fermarsi».

«Entrambi usano il fisico per guadagnare un vantaggio sugli avversari. Lukaku per me è nella categoria di Ronaldo il Fenomeno o Adriano: lanciato in velocità non si ferma. Dzeko è diverso. Può diventare decisivo per la sua capacità di aiutare gli altri e servire assist per i compagni senza smarrire mai il suo istinto di goleador. È un attaccante completo come pochissimi altri, non c è una cosa che non sa fare. Rispetto ai miei tempi ha acquisito ovviamente esperienza e la capacità di leggere dove si trovano in campo i compagni: è incredibile come sappia essere altruista o egoista a seconda delle situazioni».