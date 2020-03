Gramellini (CorSera): “Serie A, playoff soluzione migliore: nessuno vorrà più farne a meno”

Situazioni come quelle dell’emergenza Coronavirus costringono l’uomo a uscire dal perimetro delle proprie certezze e sperimentare, per poi tornare difficilmente indietro. Nel suo editoriale sulle pagine del Corriere della Sera, Massimo Gramellini spiega come la formula dei playoff possa essere la migliore per risolvere la questione legata allo stop della Serie A e possa servire come esperimento per i prossimi anni.

“Una volta scoperta e sperimentata la moltiplicazione delle partitissime, nessuno sarebbe più disposto a tornare indietro“. Coinvolte le prime quattro con semifinali di andata e ritorno ed eventuale ‘spareggio’ da giocare in casa della meglio piazzata. La previsione? Tifosi eccitati per la scarica di emozioni, tv ingolosite e società con un mano un prodotto da vendere all’estero.

“La formula consueta apparirebbe improvvisamente desueta e si potrebbe così arrivare a un campionato a sedici squadre che finisce a marzo e lascia il posto a playoff e playout, ritagliando a inizio e a fine stagione un paio di mesi in esclusiva per le competizioni europee dei club, un po’ come avviene adesso con le nazionali“.