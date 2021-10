Assessore Grandi (Ambiente): “Vogliamo ristrutturare Meazza. Non credo che Inter e Milan…”

Intervistata da Il Giorno, Elena Grandi, neo assessora all'ambiente del comune di Milano per i Verdi, ha toccato anche il tema stadio

"Il sindaco sa benissimo qual è la nostra posizione, condivisa anche da altri pezzi di questa maggioranza: noi siamo per la riqualificazione del Meazza. Ma siamo consapevoli che c’è una trattativa in atto con Milan e Inter e il Comune non può permettersi di avere uno stadio vuoto nel caso in cui i club decidessero di costruire il nuovo impianto altrove, un’operazione che non credo faranno mai. Noi ci poniamo una domanda: serve costruire altri palazzi per uffici e un nuovo centro commerciale?".