Figc, Gravina: “Dobbiamo mettere sotto controllo i costi. Grave errore pensare…”

Le parole del numero uno della Figc Gabriele Gravina sul tema della crisi economica del mondo del calcio e della Superlega

Così Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Anch'io Sport a proposito del progetto Superlega fallito e del calcio in default. "Mi sono permesso di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi - aggiunge Gravina - ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all'anno per il 2022-23".