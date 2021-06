Inter, Gravillon lascia il Lorient: “Ecco perché vado via. Sono incazzato, finire…”

In prestito con diritto di riscatto, il difensore centrale Andreaw Gravillon non prolungherà l'avventura con il Lorient

In prestito con un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, il difensore centrale Andreaw Gravillon non prolungherà l'avventura con il Lorient la prossima stagione e tornerà all'Inter. È lo stesso giocatore ad annunciarlo in un'intervista a Ouest-France: "Christophe Pelissier voleva tenermi. Ne ho parlato con la dirigenza e ho spiegato perché non volevo continuare qui. È una scelta di carriera. Dopo la mia prima stagione in Ligue 1 voglio guardare più in alto".

"Personalmente mi aspettavo un finale di campionato migliore. Durante questa stagione, in tutti i commenti che ho potuto leggere o sentire, si diceva di me, ad un certo punto, che ero il "pilastro".Sono amareggiato, perché il Lorient è un club che apprezzo, lì mi sono divertito per tutta la stagione. Sono deluso di andarmene in questo modo. Sono persino incazzato. Finire una stagione in panchina dopo tutto quello che avevo fatto è stata una delusione, perché ho dato molto per questo club. E questo non mi ha fatto venire voglia di restare la prossima stagione".