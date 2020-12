Gravillon: “La Ligue 1 un sogno, ma l’Inter resta il mio obiettivo. È la squadra che ha…”

In estate Andrew Gravillon è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dall’Inter al Lorient. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore non nasconde che il suo obiettivo è quello di tornare a vestire la maglia nerazzurra. “E’ il sogno che si realizza, da bambino guardavo in tv la Ligue 1, sinceramente è come aver vinto un trofeo. Lo avevo detto ai miei agenti, volevo fare un’esperienza in Francia“.

Affinità e divergenze con la serie A.

“Ho trovato un campionato diverso – spiega – anche dal punto di vista tattico. Ci sono molti giocatori bravi individualmente, le gare sono sempre aperte fino alla fine, bisogna tenere alta la concentrazione. Poi in campo vedi tanti giovani interessanti ed hanno la possibilità di mettersi in luce”.

Un suggerimento per i club italiani?