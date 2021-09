Gravina: “Apertura stadi al 100%? Me l’aspetto in tempi rapidi perché…”

Cosi' il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale

L'apertura degli stadi al 100%? Me la aspetto in tempi rapidi, anche perche' nel resto d'Europa l'apertura e' totale. Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c'e', poi il 100% ma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche con il 50% i tifosi in molti stadi comunque non ci vanno". Cosi' il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale. Sulla possibile riapertura al 75% per l'Italia in Nations League, Gravina ha chiarito: "Non ci serve, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi. Non e' che riapro e faccio il pienone. Non e' tra le mie priorita' assolute. Le societa' faranno ancora piu' fatica"