Gravina: “Il calcio ringrazia il Governo. Ci saranno le basi per una più solida strutturazione”

Il presidente della Figc commenta l'approvazione della Manovra da parte del Parlamento.

L'introduzione dell'apprendistato, la possibilità per le Federazioni di reinvestire avanzi di gestione e rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i club rappresentano risultati importanti. "Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata - dice Gravina - in particolare il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ai quali abbiamo rappresentato in tempi non sospetti criticità e richieste".