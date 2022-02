Lega Serie A, il professor Terracciano nominato Commissario ad acta

La FIGC ha nominato il professore chiamato ad adeguare lo Statuto della Lega ai principi informatori se entro il 25 febbraio la Serie A non avrà risposto

La Figc aveva chiesto alla Serie A di adeguarsi ai principi informatori e la Lega aveva chiesto un rinvio dei termini che però la Federazione non ha accettato. Sul sito ufficiale della Federcalcio è stato comunicato che sarà il prof. Gennaro Terracciano il Commissario ad acta chiamato ad adeguare lo Statuto della Lega Calcio ai principi informatori se entro il 25 febbraio la Lega Serie A non avrà adempiuto. Il prorettore dell’Università degli Studi del ‘Foro Italico’ ha ricevuto l’incarico con termine al 15 marzo. "Il Commissario avrà una funzione di collaborazione e di supporto ai club di Serie A”, ha detto Gravina.

"Vogliamo una Lega di A forte e determinata, che rivendichi una leadership di contenuti e non una leadership urlata. La Lega di A è sempre stata autonoma nell'ambito dei principi dell'ordinamento sportivo, chi afferma il contrario ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta. Vogliamo una Lega in grado di essere la motrice del calcio italiano", ha aggiunto il presidente della FIGC sulla Lega che ha rinviato la decisione sul presidente, il sostituto di Dal Pino che ha dato le dimissioni per trasferirsi in America.