Gravina: “Pandemia? Il calcio non può fermarsi. Valutiamo super green pass per spogliatoio”

Il presidente della Figc ha parlato a margine dei Soccer Globe Awars e ha commentato il momento attuale con la pandemia

"Non vogliamo tornare indietro, vogliamo rivivere e continuare la nostra realtà. Abbiamo realizzato un'impresa sportiva, ora dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale. Abbiamo sprecato due jolly, non possiamo sprecarne altri. Aspettiamo questa partita a marzo. Il calcio non può fermarsi, è linfa per 12 settori del nostro paese. Dobbiamo stare attenti. Il 97-98% dei nostri atleti sono vaccinati, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare l'idea di un super green pass per lo spogliatoio. Salernitana? Deve esserci speranza per una piazza così importante. Deve farlo con dignità, aspettiamo una soluzione. L'unica ancora di salvezza è una nuova proprietà".