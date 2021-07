Gravina: “Mancini perfetto per l’Italia, rinnovo un segnale. Oriali…”

Le considerazioni del presidente della FIGC a proposito della vittoria all'Europeo e del futuro di CT e staff

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato sul magnifico successo dell'Italia all'Europeo. Queste alcune delle sue considerazioni: «Sono orgoglioso perché questo successo viene da lontano. Quando sono arrivato in Figc, nel 2018, abbiamo rivisitato l’intero Dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare la Nazionale come un club. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani, puntando sui giovani. Ed è una storia bellissima. Mancini è l’interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro».