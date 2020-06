Gravina: “Norma quarantena? Auspichiamo soluzione in tempi rapidi. Giocheremo perché…”

“Auspichiamo che in tempi rapidi possa essere risolto, perché è un problema”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera con uno speciale su Italia-Germania 4-3, in merito alla necessità di modificare la norma sulla quarantena di 14 giorni per tutto il gruppo squadra qualora fosse riscontrata la positività di un calciatore o un membro dello staff tecnico. Dal Cts è arrivato il via libera, ma serve la modifica del decreto per attuare il nuovo protocollo.

“Non è un problema che blocca in questo momento il nostro campionato, ma è un problema – ha aggiunto – Giocheremo perché non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare. Non conosco i dettagli della novità di oggi, ma quello che è dato sapere è che il Cts ha dato parere favorevole alla modifica. Noi non abbiamo mai detto che la quarantena deve essere eliminata, infatti è stata confermata. Ma con una differenza: rispetto ai cittadini italiani che non giocano a Calcio è chiaro che i calciatori continuano la loro attività. Loro sono sottoposti a tamponi in continuazione, per questo riteniamo che sia possibile applicare quello che il Cts ha deciso nella riunione dell’altro giorno”.

