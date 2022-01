Gravina: “Plusvalenze? Dobbiamo parlare chiaro. Allo studio diverse soluzioni”

Il presidente della FIGC affronta il tema: "Se ci sono degli illeciti spetta alle autorità rintracciarli e punirli"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. Tra i temi toccati, anche quelli riguardanti riforme e plusvalenze: "Non è più il tempo dei ritmi lenti. Qui bisogna dare un colpo di acceleratore e puntare alle riforme dei campionati, dei format

per raggiungere la sostenibilità del sistema. Saranno seguite da riforme riferite alle licenze nazionali dove rafforzeremo il sistema dei controlli".

È una risposta per mettere fine alle plusvalenze fasulle?

"Qui dobbiamo parlare chiaro. Se ci sono plusvalenze illecite spetta alle autorità rintracciarle e punirle. Sul punto abbiamo allo studio 2-3 soluzioni che mettano in sicurezza il capitolo di spesa. Non dimentico che la plusvalenza, nell'economia di mercato, è un traguardo per ogni imprenditore".