Gravina: “Europei? Che orgoglio. Ma ora è il momento giusto per la riforma”

Intervistato da Sky Sport a tre mesi dalla vittoria agli Europei, il presidente della FIGC Gravina ha parlato così

"Restano tantissimi fotogrammi che scorrono nella mia mente e nella mente di tanti italiani, momenti di gioia e orgoglio ma anche l'entusiasmo che ha generato questo grande progetto durato 3 anni, questo entusiasmo ci permette di guadagnare e recuperare energie per dare maggiore dignità al calcio italiano. Abbiamo la certezza di aver preso la strada giusta, per ridare centralità al calcio italiano all'interno degli organismi del calcio mondiale. Abbiamo un grande dovere, di tutelare quest'entusiasmo e di vivere bene un momento importante come la riforma del nostro mondo. Oggi la Nazionale è degli italiani, appartiene a tutti i tifosi, oggi un popolo che si ritrova in un questa Nazionale, è il momento giusto per avviare il percorso di riforma del calcio italiano. Mondiale? C'è da fare tanto lavoro e continuare a sognare, il sogno è uno degli elementi importanti che deriva da una conoscenza dei nostri limiti, sognare ma rimanendo con i piedi saldi per terra".