Figc, il presidente Gravina: “Niente Mondiale ma continua il rinnovamento”

«Non andiamo al Mondiale ma stiamo andando avanti con il rinnovamento, anche se questo comporta dei rischi: abbiamo centrato vittorie come l'Europeo ma anche sconfitte importanti, abbiamo vinto e perso per qualche rigore, anche se contro la Svizzera ci mancarono 8-10 giocatori per Covid... Di sicuro continuiamo a lavorare per crescere e migliorare. E altri successi arriveranno presto». Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la presentazione, a Coverciano, di 'Allenatori d'Italia', storia, storie e numeri in forma di primo dizionario dei 603 tecnici della Serie A dal 1929 ad ora, a cura di Gianni Marchesini e Andrea Santoni.