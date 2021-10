Gravina: “Teniamo alla Nations League, vogliamo ripetere risultato dell’Europeo”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a margine della presentazione del Centro Var

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Alla Nations League teniamo in modo particolare, anche perché è un confronto di culture calcistiche. Speriamo di ripetere il risultato dell'Europeo, nella speranza di non arrivare ai rigori".

Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a margine della presentazione del Centro Var presso l'International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone (Monza e Brianza). "La Nazionale ha una sua impronta, come abbiamo già detto. Non vive per il risultato finale, ma per giocare e divertirsi e quindi è un percorso molto bello che stanno portando avanti". (ANSA).