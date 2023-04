Gravina: “Rispetto Trentalange: con le dimissioni ha dimostrato che…”

"Quanto successo ha rammaricato tutti, non era facile governare l'Aia nei mesi a seguire. Ma colgo anche l'occasione per confermare, nonostante gli errori commessi nella vicenda D'Onofrio sui quali non voglio soffermarmi, il rispetto per Alfredo Trentalange che con le sue dimissioni ha dimostrato grande responsabilità e grande senso di attaccamento verso tutta la classe arbitrale e amore per il mondo del calcio. Grazie Alfredo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in video collegamento nei saluti d'apertura dell'assemblea generale Aia, per il quale Carlo Pacifici è il candidato unico alla presidenza"