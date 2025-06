Gravina: “So che c’è interesse Inter per la seconda squadra. I termini…”

«So che c'è un interesse dell'Inter per la seconda squadra, in termini scadranno il 18 luglio». Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dopo il consiglio federale che in attesa della formalizzazione delle domande di iscrizione delle società di Serie B alle quali è stato concesso un termine differito (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria) e prendendo atto dell'istruttoria della Covisoc con rinuncia al ricorso da parte della Spal, ha deliberato la mancata concessione della Licenza nazionale al club ferrarese per la Serie C dove quindi ci sarebbe il posto per l'Inter.