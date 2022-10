Gravina: “Sistema calcio deve essere messo in sicurezza per sopravvivere, col Governo…”

Poi alcune riflessioni sul calcio di base: "Ci sono ancora diversi temi da affrontare legati al caro bollette e all'approvazione dei cosiddetti decreti correttivi alla riforma dello sport. Questi ultimi hanno portato importanti risultati per il nostro mondo, apprendistato e avviamento al professionismo sono mie richieste che sicuramente genereranno ottime opportunità, ma sono rimaste fuori tre questioni delicate altrettanto importanti come il rinvio dell'abolizione del vincolo, lo slittamento al 30 giugno per l'entrata in vigore dei contratti di lavoro sportivo e la possibilità per i club di calcio femminile di beneficiare degli sgravi fiscali come le società che fatturano meno di 5 milioni di euro". Infine conclude: "Nelle interlocuzioni con il Governo ci era stata garantita la correzione di queste tre incongruenze, un impegno non mantenuto che richiederemo con convinzione al nuovo Governo e al nuovo Parlamento".