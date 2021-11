Gravina: “Stadi, difendiamo la capienza al 75%. È assurdo che le società…”

Il presidente della Figc va contro la linea della riapertura totale rivendicata dalla Serie A

Altro che stadi aperti al 100%, "piuttosto difendiamo la capienza al 75%. In molti hanno spinto per il 100% ma li ho spinti alla cautela". Il presidente della Figc va contro la linea della riapertura totale rivendicata dalla Serie A, e dalla Sicilia chiama alla cautela: "Mi auguro che il governo difenda questa posizione per non chiudere gli stadi nuovamente ma consentire a chi è vaccinato di poter avere accesso allo stadio. Dobbiamo essere più responsabili, in certe partite vedo che si violano i protocolli. È assurdo che le società debbano pagare per la mancanza di rispetto di alcuni tifosi che non mantengono le distanze prescritte. Se continuiamo a vedere queste immagini io ho la sensazione che poi ci sarà un provvedimento diverso".