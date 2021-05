Gravina: “Giocatori Italia vaccinati per l’Europeo in sicurezza. Grazie a Governo e Uefa”

Il presidente della Figc ha parlato dell'iniziativa di vaccinare i giocatori convocati da Mancini per l'Italia per l'Europeo

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Questa è l'occasione per ringraziare il governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo".