Gravina: “Grandissima amarezza, ci sono problemi. Mancini? Mi auguro che resti”

Il presidente della FIGC ha parlato al termine della sfida tra Italia e Macedonia, che costa agli Azzurri i Mondiali

L'Italia, per la seconda volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è presentato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Macedonia: "Questa è la legge del calcio. Quando si fa parte del mondo dello sport, bisogna accettare anche questi verdetti. Mi dispiace, sono veramente amareggiato per tutti i nostri tifosi. Rimane la gioia grandissima di quest'estate, ma anche la grandissima amarezza per questa sconfitta. Non ce l'aspettavamo. Questi ragazzi sono stati splendidi e continueranno a esserlo. Hanno regalato al nostro Paese un sogno straordinario appena pochi mesi fa. Non dobbiamo però vivere di rendita, la sconfitta di questa sera ci fa capire che nel nostro calcio c'è qualcosa da fare. Non mi riferisco solamente a indici e parametri vari... Dobbiamo capire meglio cosa fare, per esempio, per risolvere il problema dei nostri giovani che non giocano. Dispiace che i ragazzi si siano visti solo un giorno per preparare la gara. Questo non aiuta, ma non voglio fare polemiche. Mancini? Mi auguro continui con noi. Ha un impegno a livello di progetto, mi auguro che smaltisca le scorie di questa eliminazione come tutti gli altri italiani e che resti alla guida della Nazionale per continuare il nostro lavoro. Io ho ancora tante energie".