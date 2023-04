Grazia Lukaku, Repubblica: “Ieri buu razzisti in Lazio-Torino. Marotta chiederà…”

Romelu Lukaku potrà scendere in campo contro la Juventus. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha graziato l'attaccante, annullando la squalifica decisa dal Giudice Sportivo e ribadita in appello dopo l'espulsione nel match d'andata per due ammonizioni, la prima per un fallo su Gatti e la seconda, discussa, per la sua esultanza - saluto militare con dito per zittire - da cui è nato un parapiglia.