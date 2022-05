Graziani: “Attacco Inter? Voglio dare questo consiglio al mio amico Marotta”

Le parole dell'ex calciatore: "Dybala? Se viene lui, Lautaro deve rimanere: devi dare via Sanchez. L'Inter farebbe un affarone"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani , ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter e del futuro dell'attacco nerazzurro: "La differenza tra Inter e Milan è minima: i nerazzurri concretizzano, i rossoneri no perché sciupano molto di più. Se l'Inter guarda il Milan stasera? E certo, dove vuoi che vadano. Con l'Empoli? L'ho vista bene negli ultimi 30 minuti, all'inizio era un po' difficoltà: c'è stata poi una reazione tecnica e caratteriale perché quando vai sotto 2-0 il mondo ti si complica e vivi momenti difficili.

Ma nel finale la squadra di Inzaghi ha schiacciato l'Empoli, quando alza il ritmo così non ce n'è per nessuno. Il centrocampo è tanta roba, ma sono bravi davanti e solidi dietro: se la confrontiamo con la Juve, vince l'Inter se non succede niente di strano. E do un consiglio al mio amico Marotta: caro Beppe, ti stimo tanto, ma avete Pinamonti, perché volete spendere tutti quei soldi per Scamacca, tieniti Pinamonti. Dybala? Se viene lui, Lautaro deve rimanere: devi dare via Sanchez. L'Inter farebbe un affarone, Marotta sbrigati".