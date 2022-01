Graziani: “Brozovic il play più forte al mondo. Barella? Capirai… Sanchez non mi è piaciuto”

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha parlato anche dell'Inter, esaltando il rendimento del centrocampo

"Sono stupito da Calhanoglu, che sta giocando da mezzala vera, rispetto a ciò che faceva al Milan. Corre molto, sbaglia poco, pressa bene. E poi ha accanto due giocatori impressionanti: Brozovic secondo me oggi è il play più forte che c'è al mondo, Barella capirai... Sanchez? Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, ma è chiaro che in un momento così Inzaghi gli dia una possibilità da titolare, anche come premio per quanto fatto contro la Juventus. L'Atalanta è una grande, l'Inter è una grandissima".