Graziani: “Non sto capendo il mercato dell’Inter: ecco perché. E sarà fallimento se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dei maggiori temi d’attualità di casa Inter: “Non sto capendo il mercato dell’Inter, Skriniar da insostituibile è diventato una seconda scelta: se i difensori centrali sono Bastoni D‘Ambrosio e Kolarov faccio un in bocca al lupo all’Inter, visto che Skriniar è ancora in squadra lo farei giocare. L’Inter non può dire che l’obiettivo è arrivare fra le prime 4, sono bugiardi: l’obiettivo è vincere, anche Conte è ossessionato dalla vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento”.