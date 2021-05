Graziani su Conte: “Non mi è piaciuto il suo atteggiamento, Juve-Inter è la partita”

Intervenuto a Tiki Taka, Ciccio Graziani ha detto la sua sull'atteggiamento di Conte in Juve-Inter: ecco il suo parere

"Non mi è piaciuto Conte, non mi è piaciuto per niente. Juve-Inter non contava niente? Non è una partita. E' la partita. Volevo vedere il Conte di sempre, questo era un Conte dismesso".