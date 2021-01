Inter, Graziani: “Conte non può farsi giustizia da solo: deve avere un comportamento…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Udinese e Inter: “Tutte le squadre hanno avuto alti e bassi, l’Inter è andata a sbattere contro una squadra che se avesse giocato in maniera diversa avrebbe straperso. Ieri l’Inter non era quella di qualche settimana fa, neanche una lontana parente. A Conte dico una cosa: se non sei d’accordo con la direzione arbitrale, non puoi farti giustizia da solo. Devi avere un comportamento più rispettoso: se ha dato quattro minuti non puoi imporne otto. Gli allenatori e i dirigenti devono sapere stare al proprio posto: non possiamo pensare che gli arbitri sbaglino a favore di tizio o caio“.