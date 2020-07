Graziani: “Conte, voglia enorme di mettere pressione alla Juve. Inter, può succedere di tutto”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani ha parlato così della corsa scudetto: “Solo la Juve può perdere lo scudetto, ma l’Inter è temibile, anche se non ha un calendario facile. Che l’Inter sia andata meglio senza Lukaku è una casualità perché Lukaku e Lautaro sono punti di riferimento importanti per la squadra: tante volte il belga ha tolto le castagne dal fuoco. L’Inter ha una rosa di grandissimo livello. Sulla carta le partite sono difficili, con l’Inter può succedere di tutto: la voglia di Conte di mettere pressione alla Juve fino alla fine è enorme. Un finale così incerto lo aspettavamo, io la voglio vedere la Juve con la Lazio, non è scontato nulla”.